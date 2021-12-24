Із заявою про інцидент до правоохоронців звернувся сам 49-річний потерпілий. За словами чоловіка вночі він прокинувся від звуку вибуху, а вийшовши надвір, помітив пошкодження на фасаді будинку.

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"Месник" засвітився на відео

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліціянти побачили, як все відбувалося. Чоловік у темному одязі кинув гранату в бік подвір'я, і після цього миттю пролунав вибух.

Згодом правоохоронці знайшли на території кількох маєтків і речові докази злочину – важіль та уламки від гранати Ф-1.



Поліція провела обшук в імовірного організатора вибуху / Фото поліції Київської області

Таємне швидко стало явним

Виявилося, що вибух влаштував 29-річний мешканець Чернігівської області. Попри те, що зловмисник ретельно маскувався і плутав маршрути, аби не потрапити на камери відеонагляду, поліція все одно змогла вивести його на чисту воду.

Підозрюваний раніше вже мав проблеми із законом через шахрайство та підробку документів. Його розшукували з 2018 року.



У будинку підозрюваного знайшли докази можливої причетності до злочину / Фото поліції Київської області

Від помсти постраждали кілька сімей

Хоча зловмисник планував помститися лише одній сім'ї, але від його дій постраждали кілька господарів – вибух пошкодив майно не на одному подвір'ї.

Зверніть увагу! Заявник розповів поліції, що впродовж тривалого часу отримував анонімні принизливі послання, які залишали на його паркані.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони, фото будинку, який він атакував, та інші речі, що можуть свідчити про його причетність до злочину.

Чоловіку оголосили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. За це передбачено покарання у вигляді:

штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

або громадські роботи від 120 до 240 годин;

або виправні роботи до двох років;

або обмеження волі до трьох років;

або позбавлення волі на три роки.

Імовірного організатора вибуху вже помістили під цілодобовий домашній арешт.

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