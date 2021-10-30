С фейковыми сертификатами – нельзя: в "Борисполе" снова поймали нарушителей

Правоохранители продолжают проверять COVID-сертификаты при въезде в Украину. В аэропорту "Борисполь" 29 октября наткнулись на 10 поддельных документов.

В полиции пояснили, что все нарушители прилетели в Украину из разных государств мира. Сейчас сертификаты тщательно проверяют.

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Полиция открыла уголовные производства

Правоохранительные органы открыли уголовные производства по подделке и использованию поддельных документов. Каждому из фактов нарушений предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Польские пограничники сообщили о поддельных документах у украинцев

Похожая ситуация была и 28 октября, тогда в аэропорту поймали 11 человек с поддельными фейковыми сертификатами.

Отметим, что на поддельные документы о вакцинации пожаловались и польские пограничники. В Надбужанском и Бершадском отделах Пограничной службы Польши сообщили, что на границе с Украиной уже зафиксировали более полтысячи поддельных COVID-сертификатов.

Больше всего таких инцидентов было в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская": 352.

Коротко о последних случаях подделки "коронавирусных" документов:

В Ровно киберполиция поймала владелицу турагентства, которая подделывала ПЦР-тесты для собственных клиентов. Фальсификация документов входила в стоимость поездки.

За 250 евро обещал сертификат о вакцинации винницкий бизнесмен. При этом он говорил, что внесет данные в приложение Дия.

В 5 тысяч гривен оценил свои услуги по изготовлению COVID-сертификатов врач на Хмельнитчине.



Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала