Ролик начинается с вылета самолета из аэропорта "Гостомель". Затем "Мрия" направилась в Киев, где пролетела над Крещатиком и Майданом Независимости.

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Уникальность видео, которое выложил в ютубе Дмитрий Антонов, заключается в том, что на самолете установили две дополнительные камеры.

Приземление после феерического разворота

Благодаря камерам со стороны стабилизатора зрители получили возможность увидеть разгон и момент взлета лайнера, уборку шасси и приветственное махание крыльями.

Кроме того, на записи можно увидеть, что делает главный пилот, а также услышать переговоры между диспетчером и членами экипажа.

После набора высоты "Мрия" начала лететь за другим самолетом, который участвовал в репетиции.

Пролетев над Киевом, пилоты Ан-225 направили самолет обратно в Гостомель. На полосе лайнер оказался после выполнения впечатляющего разворота.

Смотрите видео полета "Мрии" на репетиции воздушного парада в Киеве: