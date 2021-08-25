Ролик розпочинається з вильоту літака з аеропорту "Гостомель". Потім "Мрія" попрямувала до Києва, де пролетіла над Хрещатиком та Майданом Незалежності.

Дивіться також Святкування Дня Незалежності у Києві: промовисті фото та відео

Унікальність відео, яке виклав у ютубі Дмитро Антонов, полягає в тому, що на літаку встановили дві додаткові камери.

Приземлення після феєричного розвороту

Завдяки камерам зі сторони стабілізатора глядачі отримали змогу побачити розгін та момент зльоту лайнера, прибирання шасі та привітальні махання крилами.

Крім того, на записі можна побачити, що робить головний пілот, а також почути переговори між диспетчером та членами екіпажу.

Після набору висоти "Мрія" почала летіти за іншим літаком, який брав участь у репетиції.

Пролетівши над Києвом, пілоти Ан-225 направили літак назад до Гостомелю. На смузі лайнер опинився після виконання вражаючого розвороту.

Дивіться відео польоту "Мрії" на репетиції повітряного параду у Києві: