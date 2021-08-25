Ролик розпочинається з вильоту літака з аеропорту "Гостомель". Потім "Мрія" попрямувала до Києва, де пролетіла над Хрещатиком та Майданом Незалежності.
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Унікальність відео, яке виклав у ютубі Дмитро Антонов, полягає в тому, що на літаку встановили дві додаткові камери.
Приземлення після феєричного розвороту
- Завдяки камерам зі сторони стабілізатора глядачі отримали змогу побачити розгін та момент зльоту лайнера, прибирання шасі та привітальні махання крилами.
- Крім того, на записі можна побачити, що робить головний пілот, а також почути переговори між диспетчером та членами екіпажу.
- Після набору висоти "Мрія" почала летіти за іншим літаком, який брав участь у репетиції.
Пролетівши над Києвом, пілоти Ан-225 направили літак назад до Гостомелю. На смузі лайнер опинився після виконання вражаючого розвороту.
Дивіться відео польоту "Мрії" на репетиції повітряного параду у Києві: