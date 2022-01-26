Как утверждают коммунальщики, осмотр территории ручья провели 24 января. Работники КП действительно увидели, что в некоторых местах водоема вода окрасилась в ядовитый цвет.

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Также из ручья отобрали пробы воды, чтобы в лаборатории специалисты могли понять, из-за чего произошел инцидент.

Могли сливать воду после мытья машин



Ручей Сырец / Фото Big Kyiv

Специалисты утверждают, что чаще всего внезапное изменение цвета рек, озер и ручьев связаны со сливом в них воды после мытья машин.

Кроме того, нередко застройщики сливают воду после обработки бетономешалок.

Не исключают в "Плесо" также и вероятности попадания в Сырец краски, которую могли выбросить вместе с емкостями после ремонта.

По результатам анализов, которые проведут на базе коммунального предприятия, эксперты определят, какой именно загрязнитель привел к экологической катастрофе. На проведение опытов понадобится 4 суток, то есть уже 28 января коммунальщики, вероятно, узнают, какое предприятие загрязнило Сырец.

Что известно о загрязнении Сырца



Водоем нельзя назвать чистым даже без дополнительных загрязнений / Фото BigKyiv

Совсем ненормальный цвет ручья увидели местные жители 22 января. Они сразу же начали делиться фотографиями водоема в соцсетях. Экологи отреагировали на произошедшее довольно быстро. По словам активиста Александра Соколенко, подобный вид вода обычно имеет после слива технической жидкости для промывки агрегатов на ТЭЦ. Многочисленные проверки воды в реках Лыбидь и Дарница во время подобных сливов показывали, что вода является вполне безопасной.

Впрочем, уверенности, что в Сырец попали именно химикаты из ТЭЦ, нет, поскольку подобных электростанций поблизости с ручьем нет.