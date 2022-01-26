Як стверджують комунальники, огляд території струмка провели 24 січня. Працівники комунального підприємства дійсно побачили, що у деяких місцях водоймища вода забарвилася в отруйний колір.

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Також зі струмка відібрали проби води, аби у лабораторії фахівці могли зрозуміти, через що стався інцидент.

Могли зливати воду після миття машин



Струмок Сирець / Фото Big Kyiv

Фахівці стверджують, що найчастіше раптова зміна кольору річок, озер та струмків пов'язані з виливом у них води після миття машин.

Крім того, нерідко забудовники зливають воду після обробки бетономішалок.

Не виключають у "Плесо" також і ймовірності потрапляння до Сирця фарби, яку могли викинути разом з ємностями після ремонту.

За результатами аналізів, які проведуть на базі комунального підприємства, експерти визначать, який саме забруднювач призвів до екологічної катастрофи. На проведення дослідів знадобиться 4 доби, тобто вже 28 січня комунальники, ймовірно, дізнаються, яке підприємство забруднило Сирець.

Що відомо про забруднення Сирця



Водоймище не можна назвати чистим навіть без додаткових забруднень / Фото Big Kyiv

Зовсім не нормальний колір струмка побачили місцеві мешканці 22 січня. Вони одразу ж почали ділитися фотографіями водоймища у соцмережах. Екологи відреагували на подію досить швидко. За словами активіста Олександра Соколенка, подібний вигляд вода зазвичай має після зливання технічної рідини для промивання агрегатів на ТЕЦ. Численні перевірки води у річках Либідь та Дарниця під час подібних зливів показували, що вода є цілком безпечною.

Втім, впевненості, що до Сирця потрапили саме хімікати з ТЕЦ, немає, оскільки подібних електростанцій поблизу зі струмком немає.