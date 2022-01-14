Полицейские узнали о преступлении около 13 января, когда владелица машины не нашла ее на парковке. Следователям, прибывшим на место происшествия, не составило труда найти злоумышленника.

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Теперь мужчине грозит от 5 до 8 лет заключения.

Прихватил ключи после свидания

Как выяснили полицейские, накануне вечером у потерпевшей гостил парень из поселка Блиставица.

Проведя вечер с девушкой, злоумышленник якобы унес с собой ключи от Kia Sorento.

Через несколько часов поисков правоохранители нашли похищенный автомобиль и задержали подозреваемого.

По факту совершения преступления следователи открыли уголовное производство. Действия мужчины квалифицировали как незаконное завладение транспортным средством.

Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Досудебное расследование инцидента продолжается.

Похищение Kia Sorento у чиновника Кабмина

9 декабря 2021 года в Киеве на проспекте Правды неизвестный похитил внедорожник, принадлежащий одному из работников правительства. По факту похищения правоохранители открыли уголовное производство. Нашли ли машину должностного лица следователи, неизвестно.