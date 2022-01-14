Поліцейські дізналися про злочин близько вдень 13 січня, коли власниця машини не знайшла її на парковці. Слідчим, які прибули на місце події, не склало труднощів знайти зловмисника.

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Відтепер чоловіку загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Прихопив ключі після побачення

Як з'ясували поліцейські, напередодні ввечері у потерпілої гостював хлопець із селища Блиставиця.

Провівши вечір з дівчиною, зловмисник нібито забрав із собою ключі від Kia Sorento.

За кілька годин пошуків правоохоронці знайшли викрадену автівку та затримали підозрюваного.

За фактом вчинення злочину слідчі відкрили кримінальне провадження. Дії чоловіка кваліфікували як незаконне заволодіння транспортним засобом.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Досудове розслідування інциденту триває.

Викрадення Kia Sorento у посадовця Кабміну

9 грудня 2021 у Києві на проспекті Правди невідомий викрав позашляховик, який належить одному з працівників уряду. За фактом викрадення правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чи знайшли машину посадовця слідчі, невідомо.