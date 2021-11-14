В Ирпене вспыхнул масштабный пожар: видео с места происшествия
Источник:"Киев Оперативный"
В Ирпене Киевской области 14 ноября вспыхнул мощный пожар. Огонь распространился на территории стройки. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Жуткие кадры пожара очевидцы опубликовали в соцсетях. Они снимали видео с балконов соседних домов и на улице.
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Возгорание произошло недалеко от лесного массива
Как сообщает "Апостроф", есть информация, что горят ангары на территории ЖК "Есенин". Опасность заключается в том, что возгорание произошло вплотную к лесу. Пламя очень сильное, поэтому может перекинуться на деревья.
По предварительной информации, с пламенем боролись сразу несколько бригад спасателей – на 6 пожарных машинах. В ГСЧС говорят, что огонь локализовали, однако чтобы его потушить понадобится еще время.Обратите внимание! Пострадавших при пожаре по предварительным данным, нет.
Смотрите видео с масштабного пожара в Ирпене / видео из СМИ и соцсетей:
Пожар – масштабный / Фото Михайлины Скорик
Коротко о последних пожарах в Киеве и Киевской области:
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