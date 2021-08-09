Об этом рассказал биохимик Глеб Репич в эфире одного из телеканалов. По словам эксперта, рассказы о том, что краска способна улучшать экологию, просто маркетинговый ход.

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На самом деле рисунок не может каким-то образом улучшать воздух.

Маленькая площадь и не та поверхность

Как отметил биохимик, производители указывают в составе красок какие-то якобы чудодейственные вещества. В частности, графен, который может поглощать углекислый газ и обезвреживать вредные вещества под действием солнечного света.

По словам Репича, графен является черным, а мурал выполнен в светлых цветах.

Кроме того, поглотить углекислый газ краска не сможет, поскольку ее слишком мало.

Производитель отмечает, что краска содержит наночастицы титан-диоксида, но они содержатся и в других красках. Это типичный белый пигмент, который добавляют везде для яркости цветов. Для фотокатализа необходима очень большая поверхность и вещество должно быть очень пористым, только в таком случае оно действительно может очищать воздух,

– подчеркнул эксперт.



Биохимик говорит, что мурал не способен спасти экологию / Фото "Чудесного Киева"