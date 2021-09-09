Католики начали бессрочную молитву за возвращение приходу костела Святого Николая

Представители римско-католической церкви объявили бессрочную молитвенную акцию за то, чтобы Министерство культуры наконец вернуло им здание костела Святого Николая в Киеве. Присоединиться к мероприятию просят всех католиков и верующих других приходов и конфессий.

В приходе костела отметили, что просят всех неравнодушных о молитве и поддержке. Мессы в храме проходят утром и вечером во дворе костела.

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Цель акции – получить в собственность помещения костела, который построили в 1899 – 1909 годах на средства прихожан и благотворителей.

Минкульт против реставрации за средства прихожан

В католической общине подчеркнули, что будут молиться за возвращение храма ежедневно после вечерней службы в 19:00.

Кроме того, верующие отметили, что сами хотят отреставрировать здание с привлечением польских инвестиций и за свой счет. При этом они категорически против восстановления усилиями Министерства культуры.

В то же время руководитель ведомства Александр Ткаченко отмечает, что "костел подчиняется общине", а реставрировать храм хотят за счет государства.

Во время передачи костела в пользование католической общины мы должны быть убеждены, что у общины будут средства на дальнейшие реставрационные и другие работы. Потому что мы сталкиваемся со многими ситуациями, когда религиозные сообщества, которым передали в пользование объекты, потом снова обращаются к государству с просьбой выделить средства на реставрацию,

– прокомментировал Ткаченко просьбу о возвращении костела прихожанам.

Смотрите видео молитвенного марафона о возвращении костела Святого Николая верующим римско-католической церкви:

Здание давно находилось в аварийном состоянии