Такое обещание озвучил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он заверил, что по 20 гривен за одну поездку не придется платить ни пенсионерам, ни другим льготникам.

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Как будет формироваться цена

По словам Поворозника, для жителей столицы, которые не имеют льгот, проезд якобы подорожает на 4 гривны при условии использования "Карточки киевлянина".

Все льготные категории сохраняются. Пусть пенсионеры и другие льготники не волнуются, стоимость проезда за них будет выплачиваться из столичного бюджета,

– подчеркнул Поворозник.

Что же касается иногородних пассажиров, то, по словам чиновника, они должны быть готовы платить больше, ведь пользуются транспортом в Киеве не так много, как его жители.

"Если вы киевлянин, скажите мне, почему вы должны доплачивать за харьковчанина или львовянина, которые приехали в Киев, чтобы трижды там воспользоваться услугами метро? Почему они не могут оплатить эту сумму? Почему вы, как киевлянин, должны доплачивать за других?" – сказал заместитель главы КГГА.

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Как получить "карточку киевлянина"

По словам Поворозника, сейчас у горожан много времени, чтобы оформить "Карточку киевлянина". К тому же, для этого в столице откроют дополнительные пункты. Их можно будет найти даже на станциях метрополитена.

Обратите внимание! "Картой киевлянина" могут пользоваться не только льготники. Получить ее могут все желающие жители столицы, однако пока документ выдали лишь 800 тысячам человек.

Тарифы вырастут, но не сейчас

Мэр Киева Виталий Кличко заверил жителей столицы, что цены на проезд в городском транспорте не будут менять по крайней мере до конца отопительного сезона. Кроме того, в Государственной регуляторной службе Украины не исключают того, что могут отменить решение властей города, если признают его нецелесообразным.