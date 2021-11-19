Такое обещание озвучил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он заверил, что по 20 гривен за одну поездку не придется платить ни пенсионерам, ни другим льготникам.
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Как будет формироваться цена
По словам Поворозника, для жителей столицы, которые не имеют льгот, проезд якобы подорожает на 4 гривны при условии использования "Карточки киевлянина".
Все льготные категории сохраняются. Пусть пенсионеры и другие льготники не волнуются, стоимость проезда за них будет выплачиваться из столичного бюджета,
– подчеркнул Поворозник.
Что же касается иногородних пассажиров, то, по словам чиновника, они должны быть готовы платить больше, ведь пользуются транспортом в Киеве не так много, как его жители.
"Если вы киевлянин, скажите мне, почему вы должны доплачивать за харьковчанина или львовянина, которые приехали в Киев, чтобы трижды там воспользоваться услугами метро? Почему они не могут оплатить эту сумму? Почему вы, как киевлянин, должны доплачивать за других?" – сказал заместитель главы КГГА.
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Как получить "карточку киевлянина"
По словам Поворозника, сейчас у горожан много времени, чтобы оформить "Карточку киевлянина". К тому же, для этого в столице откроют дополнительные пункты. Их можно будет найти даже на станциях метрополитена.
Тарифы вырастут, но не сейчас
Мэр Киева Виталий Кличко заверил жителей столицы, что цены на проезд в городском транспорте не будут менять по крайней мере до конца отопительного сезона. Кроме того, в Государственной регуляторной службе Украины не исключают того, что могут отменить решение властей города, если признают его нецелесообразным.