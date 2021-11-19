Таку обіцянку озвучив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він запевнив, що по 20 гривень за одну поїздку не доведеться платити ні пенсіонерам, ні іншим пільговикам.

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Як формуватиметься ціна

За словами Поворозника, для мешканців столиці, які не мають пільг, проїзд нібито здорожчає на 4 гривні за умови використання "Картки киянина".

Усі пільгові категорії зберігаються. Нехай пенсіонери та інші пільговики не хвилюються, вартість проїзду за них виплачуватиметься зі столичного бюджету,

– наголосив Поворозник.

Що ж до іногородніх пасажирів, то за словами посадовця, вони повинні бути готові платити більше, адже користуються транспортом у Києві не так багато, як його жителі.

"Якщо ви киянин, скажіть мені, чому ви повинні доплачувати за харків'янина чи львів'янина, які приїхали до Києва, щоб тричі там скористатися послугами метро? Чому вони не можуть сплатити цю суму? Чому ви, як киянин, маєте доплачувати за інших?" – сказав заступник очільника КМДА.

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Як отримати "Картку киянина"

За словами Поворозника, наразі в містян ж багато часу, аби оформити "Картку киянина". До того ж, для цього у столиці відкриють додаткові пункти. Їх можна буде знайти навіть на станціях метрополітену.

Зверніть увагу! "Картою киянина" можуть користуватися не тільки пільговики. Отримати її можуть усі охочі жителі столиці, однак наразі документ видали лише 800 тисячам людей.

Тарифи зростуть, але не зараз

Мер Києва Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що ціни на проїзд у міському транспорті не змінюватимуть принаймні до кінця опалювального сезону. Крім того, у Державній регуляторній службі України не відкидають того, що можуть скасувати рішення влади міста, якщо визнають його недоцільним.