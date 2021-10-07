По данным следствия, преступление произошло в Оболонском районе Киева в августе. Мужчина якобы преследовал школьниц и ждал, когда рядом с ними не будет никого из взрослых.
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Девушки же стали объектом сексуального преступления в лифте, когда шли домой с прогулки.
Могут посадить на 8 лет
- Полицейские выяснили, что мужчина заранее выбрал своих жертв, когда они шли по улице. Он последовал за ними в подъезд дома.
- Когда 9-летние подруги зашли в лифт, мужчина втиснулся в него тоже. Там он совершил в отношении школьниц развратные действия.
- Кроме того, злоумышленник якобы угрожал испуганным детям насилием и забрал у одной из них карманные деньги.
Когда девушки рассказали об инциденте взрослым, те обратились в полицию. Вскоре личность злоумышленника уже установили. Самого мужчину задержали.
Его действия квалифицировали как развращение малолетних и грабеж с угрозой насилием. Если вину мужчины признают в суде, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.
Сейчас фигурант производства находится под стражей.
Когда именно суд начнет рассматривать производство, пока неизвестно.