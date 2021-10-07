По данным следствия, преступление произошло в Оболонском районе Киева в августе. Мужчина якобы преследовал школьниц и ждал, когда рядом с ними не будет никого из взрослых.

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Девушки же стали объектом сексуального преступления в лифте, когда шли домой с прогулки.

Могут посадить на 8 лет

Полицейские выяснили, что мужчина заранее выбрал своих жертв, когда они шли по улице. Он последовал за ними в подъезд дома.

Когда 9-летние подруги зашли в лифт, мужчина втиснулся в него тоже. Там он совершил в отношении школьниц развратные действия.

Кроме того, злоумышленник якобы угрожал испуганным детям насилием и забрал у одной из них карманные деньги.

Когда девушки рассказали об инциденте взрослым, те обратились в полицию. Вскоре личность злоумышленника уже установили. Самого мужчину задержали.

Его действия квалифицировали как развращение малолетних и грабеж с угрозой насилием. Если вину мужчины признают в суде, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

Сейчас фигурант производства находится под стражей.

Когда именно суд начнет рассматривать производство, пока неизвестно.