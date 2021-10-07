За даними слідства, злочин стався в Оболонському районі Києва у серпні. Чоловік буцімто переслідував школярок та чекав, коли поруч із ними не буде нікого з дорослих.

Дивіться також На Рівненщині вчитель танців розбещував 10-річну дівчинку: подробиці

Дівчата ж стали об'єктом сексуального злочину у ліфті, коли йшли додому з прогулянки.

Можуть посадити на 8 років

Поліцейські з'ясували, що чоловік заздалегідь обрав своїх жертв, коли вони йшли вулицею. Він пішов за ними до під'їзду будинку.

Коли 9-річні подруги зайшли до ліфта, чоловік втиснувся до нього також. Там він вчинив щодо школярок розпусні дії.

Крім того, зловмисник нібито погрожував переляканим дітям насильством та забрав у однієї з них кишенькові гроші.

Коли дівчата розповіли про інцидент дорослим, ті звернулися до поліції. Невдовзі особу зловмисника вже встановили. Самого чоловіка затримали.

Його дії кваліфікували як розбещення малолітніх та грабіж з погрозою насильством. Якщо провину чоловіка визнають в суді, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Наразі фігурант провадження перебуває під вартою.​

Коли саме суд почне розглядати провадження, наразі невідомо.