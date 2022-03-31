В Киеве частично разрешат продажу алкоголя

С 1 апреля можно будет купить алкогольные напитки. Но будут действовать определенные ограничения.

Напомним, что во время введения военного положения по всей Украине запретили продажу алкогольных напитков. Через некоторое время каждая область приняла решение: ослабить запрет или нет. Да, с 1 апреля алкоголь можно будет приобрести в Киеве.

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Продавать алкоголь в Киеве будут с 11:00 до 16:00. Приобрести напитки можно будет как в магазинах, так и в заведениях сферы обслуживания.

Накануне в Николаевской области разрешили продавать алкогольные напитки на выходных. Но глава ОВА Виталий Ким отметил, что "сухой закон" могут вернуть, если жители будут злоупотреблять им.

В Черкасской области также разрешили продавать алкогольные напитки. Их будут отпускать с 08:00 до 20:00.

Во Львовской области тоже разрешили продажу спиртных напитков. Правда, это распространяется только на область, а вот во Львове Андрей Садовый соответствующего разрешения не давал.

Похожая ситуация на Волыни. Там разрешили продавать слабоалкогольные напитки. Обратим внимание, что в Луцке все еще действует запрет на алкоголь.

На Житомирщине купить алкогольные напитки можно с 10:00 до 18:00. В другое время это делать нельзя.

Заметим, что по всей Украине рестораторы пытаются добиться того, чтобы слабоалкогольные напитки можно было продавать в заведениях регионов, где все еще действует "сухой закон". Это, по мнению предпринимателей, помогло бы им поддерживать бизнес на плаву и позволяло снабжать страну налогами.

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