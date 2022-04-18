Также в КГГА напомнили о запрете передвижения во время комендантского часа. Он в столице и области теперь длится с 22:00 до 05:00.

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Во время комендантского часа запрещено передвигаться по городу

Столичные власти напомнили, что во время комендантского часа запрещено передвигаться по городу. Выходить на улицу можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Движение поездов метро осуществляется:

красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки":

зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Обратите внимание! Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Без остановки поезда следуют мимо станции "Майдан Независимости" и "Кловская".

Сколько наземного транспорта работает:

140 автобусов на 63 маршрутах,

57 трамваев на 12 маршрутах,

35 троллейбусов на 14 маршрутах.

Также 225 автобусов частных перевозчиков работают на 45 маршрутах.

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