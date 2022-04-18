Також у КМДА нагадала про заборону пересування під час комендантської години. Вона у столиці та області відтепер триває з 22:00 до 05:00.

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Під час комендантської години заборонено пересуватись містом

Столична влада нагадала, що під час комендантської години заборонено пересуватись містом. Виходити на вулицю можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

Рух поїздів метро здійснюється:

червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки":

зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Зверніть увагу! Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" – "Театральна"; "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту". Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Скільки наземного транспорту працює:

140 автобусів на 63 маршрутах,

57 трамваїв на 12 маршрутах,

35 тролейбусів на 14 маршрутах.

Також 225 автобусів приватних перевізників працюють на 45 маршрутах.

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