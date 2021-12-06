Нарушителя заметили работники охраны, которые запретили ему врываться на режимный объект. Впрочем, несмотря на запрет, злоумышленник попытался попасть на полигон через забор.

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Реагируя на инцидент, охранники полигона помешали злоумышленнику.

Достал револьвер и начал стрелять



Мужчина попал в охранника полигона / Фото Киевспецтранса

Когда работники полигона начали мешать мужчине, он решил от них отстреливаться из пистолета под патрон Флобера.

В результате сопротивления один из охранников получил легкие травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Самого злоумышленника задержали и передали в полицию. Как именно квалифицировали инцидент следователи – пока неизвестно.

В обществе Киевспецтранс отметили, что столичные полигоны №5 и №6 являются режимными объектами, которые относятся к критической инфраструктуре.

Пребывание на территории свалок регламентировано, однако при необходимости туда можно попасть вполне законно.