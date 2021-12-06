Порушника помітили працівники охорони, які заборонили йому вдиратися на режимний об'єкт. Втім, попри заборону, зловмисник спробував потрапити на полігон через огорожу.

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Реагуючи на інцидент, охоронці полігону завадили зловмиснику.

Дістав револьвер та почав стріляти



Чоловік поцілив у охоронця полігону / Фото Київспецтрансу

Коли працівники полігону почали заважати чоловіку, він вирішив від них відстрілюватися с пістолету під патрон Флобера.

Внаслідок супротиву один з охоронців отримав легкі травми, але його життю нічого не загрожує.

Самого зловмисника затримали та передали до поліції. Як саме кваліфікували інцидент слідчі, наразі невідомо.

У товаристві Київспецтранс наголосили, що столичні полігони №5 та №6 є режимними об'єктами, які відносяться до критичної інфраструктури.

Перебування на території звалищ регламентоване, однак за необхідності туди можна потрапити цілком законно.