Сооружение располагалось на углу улицы Московской и Кловского спуска. На кадрах видно, что снос начали без особых дополнительных мер безопасности.

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Пешеходы – не помеха

По дороге возле руин спокойно ходят люди и ездит транспорт. Кроме того, под самым забором видна остановка общественного транспорта.

Однако потенциально опасный участок, где проводятся работы по демонтажу здания, стоило бы отгородить. К тому же, все вокруг нее из-за строительной пыли выглядит, будто в тумане. Следовательно, горожанам приходится этим дышать.

Что появится на месте "Арсенала"

По информации телеграм-канала "Великий Київ", весь корпус не подпадает под снос. Его часть оставят, а после реконструкции превратят в ресторан.

Как пишет The Village, там обустроят фудхол совладельца сети ресторанов Tarantino Family Дмитрия Федотенкова.

Сам он подтвердил эту информацию и отметил, что работы по демонтажу должны завершиться за четыре месяца (начались они в октябре). Ресторатор также заверил, что угрозы попадания кирпича на дорогу нет. Однако в соцсетях люди жаловались, что кусок стены все-таки упал на проезжую часть, а пыль попадает на авто.

Вопрос с пылью можно было решить. Я попросил сделать так, чтобы в следующий раз это не выходило за пределы забора,

– сказал Федотенков.

Впрочем, как видно на свежих кадрах, проблема с этим до сих пор не решена.

Почему демонтируют "Арсенал"

Ресторатор утверждает, что часть здания просто необходимо снести из-за его аварийного состояния. Планируется, что после реконструкции высота сооружения останется такой, как была, – 34 метра. Однако высота потолков на верхних этажах увеличится, чтобы там можно было разместить офисные помещения.

В столице начали демонтаж 4 корпуса завода "Арсенал" / Фото телеканала "Киев", The Village, Александра Довгого

В Киеве начали снос корпуса завода "Арсенал": видео

Тексты публикаций телеканала "Киев", "Великого Києва":

Эпические фото сноса четвертого корпуса завода "Арсенал", расположенного на углу улицы Московской и Кловского спуска.

За 10 метров – люди, остановка, транспорт... Надеемся, никто не пострадает. Но строительной пыли вдохнуть придется.

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В Киеве начали сносить завод "Арсенал". Но не весь, часть корпуса завода планируют оставить. После реконструкции все здание пойдет под ресторан.