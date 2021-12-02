Споруда розташовувалася на розі вулиці Московської та Кловського узвозу. На кадрах видно, що знесення почали без особливих додаткових заходів безпеки.

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Пішоходи – не перешкода

Дорогою біля руїн спокійно ходять люди та їздить транспорт. Крім того, під самісіньким парканом видно зупинку громадського транспорту.

Однак потенційно небезпечну ділянку, де проводяться роботи з демонтажу будівлі, варто було б відгородити. До того ж, все навколо неї через будівельний пил виглядає, ніби у тумані. Відтак, містянам доводиться цим дихати.

Що постане на місці "Арсеналу"

За інформацією телеграм-каналу "Великий Київ", увесь корпус не підпадає під знесення. Його частину залишать, а після реконструкції перетворять на ресторан.

Як пише The Village, там облаштують фудхол співвласника мережі ресторанів Tarantino Family Дмитра Федотенкова.

Сам він підтвердив цю інформацію й зазначив, що роботи з демонтажу мають завершитися за чотири місяці (почалися вони у жовтні). Ресторатор також запевнив, що загрози потрапляння цегли на дорогу немає. Однак у соцмережах люди люди скаржилися, що шматок стіни таки впав на проїжджу частину, а пил потрапляє на авто.

Питання з пилом можна було вирішити. Я попросив зробити так, щоб наступного разу це не виходило за межі паркану,

– сказав Федотенков.

Втім, як видно на свіжих кадрах, проблему із цим досі нет вирішено.

Чому демонтують "Арсенал"

Ресторатор стверджує, що частину будівлі просто необхідно знести через її аварійний стан. Планується, що після реконструкції висота споруди залишиться такою, як була, – 34 метри. Однак висота стель на верхніх поверхах збільшиться, аби там можна було розмістити офісні приміщення.

У столиці почали демонтаж 4 корпусу заводу "Арсенал" / Фото телеканалу "Київ", The Village, Олександра Довгого

У Києві почали знесення корпусу заводу "Арсенал": відео

Тексти публікацій телеканалу "Київ", "Великого Києва":

Епічні фото знесення четвертого корпусу заводу "Арсенал", розташованого на розі вулиці Московської та Кловського узвозу.

За 10 метрів – люди, зупинка, транспорт… Сподіваємося, ніхто не постраждає. Та будівельного пилу вдихнути доведеться.

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В Києві почали зносити завод "Арсенал". Але не весь, частину корпусу заводу планують залишити. Після реконструкції вся будівля піде під ресторан.