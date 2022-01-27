О новой функции рассказал заместитель главы КГГА Петр Оленич. Он отметил, что столица стала первым городом в Украине, который полностью отказался от бумажных билетов в общественном транспорте.

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Электронные билеты прижились

Чиновник также отметил, что киевляне быстро привыкли к таким изменениям. Ведь электронным билетом успели воспользоваться уже 140 миллионов раз. Что же касается приложения "Киев цифровой", то в нем сгенерировали 11 миллионов QR-билетов.

Е-билет – важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне – удобный сервис, который продолжаем совершенствовать,

– подчеркнул Оленич.

Он также обратил внимание на то, что поступления от перевозок существенно выросли после перехода города с бумажного на электронный билет.

Текст публикации Петра Оленича:

Полгода назад Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменили бумажные талоны в общественном транспорте.

За это время электронным билетом воспользовались 140 миллионов раз, в "Киеве цифровом" сгенерировано 11 миллионов QR-билетов.

Е-билет – важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне – удобный сервис, который продолжаем совершенствовать. Эти данные подтверждены увеличением поступлений от перевозок.

Сейчас команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах.