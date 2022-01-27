Про нову функцію розповів заступник голови КМДА Петро Оленич. Він зауважив, що столиця стала першим містом в Україні, яке повністю відмовилося від паперових квитків в громадському транспорті.

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Електронні квитки прижилися

Посадовець також зазначив, що кияни швидко призвичаїлися до таких змін. Адже електронним квитком встигли скористатися вже 140 мільйонів разів. Що ж до додатку "Київ цифровий", то у ньому згенерували 11 мільйонів QR-квитків.

е-квиток – важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни – зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати,

– підкреслив Оленич.

Він також звернув увагу на те, що надходження від перевезень істотно зросли після переходу міста з паперового на електронний квиток.

Текст публікації Петра Оленича:

Пів року тому Київ став першим містом в Україні, де повністю скасували паперові талони у громадському транспорті.

За цей час електронним квитом скористались 140 мільйонів разів, у "Києві цифровому" згенеровано 11 мільйонів QR-квитків.

е-квиток – важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни – зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати. Ці дані підтверджені збільшенням надходжень від перевезень.

Зараз команда працює над оплатою банківською картою в наземному комунальному транспорті. У лютому плануємо запустити її в тестовому режимі на декількох маршрутах.