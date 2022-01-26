Як пояснив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, ухвалення законопроєкту має важливу мету.
Важливо Е-квиток у Львові: коли в продажі з'являться транспортні картки й скільки вони коштуватимуть
Цей законопроєкт дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – впровадження електронного квитка.
Положення проєкту розроблені з метою:
- використання електронного квитка як правову підставу для укладення договору перевезення пасажира та багажу,
- створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.
Як українські міста переходять на е-квиток
Українські міста поступово відмовляються від розрахунку паперовими грошима в громадському транспорті, впроваджуючи електронний квиток.
- 14 липня 2021 року у Києві остаточно запрацювала система електронного квитка. У місті повністю відмовились від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, а повністю міський транспорт перейшов на електронну систему з 14 липня.
- У вересні у Харкові почали видавати "Карти харків'янина". Першими їх отримали працівники однієї з лікарень міста, а згодом вже їх отримуватимуть всі охочі.
- В одеському електротранспорті також запрацювала система електронних проїзних. Оновлення громадського транспорту міста сталося ще 1 листопада 2021 року.
- У громадському транспорті Львова 13 січня 2022 року розпочався перший етап впровадження е-квитка. Наразі валідаторами можуть користуватися лише пільговики, які вже отримали свої "ЛеоКарт". Однак зовсім скоро транспортні картки стануть необхідними усім містянам.
Повний текст публікації Тараса Мельничука:
Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу урядовий Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті, №5705.
Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі - впровадження електронного квитка.
Положення проєкту розроблені з метою:
- використання електронного квитка у якості правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу,
- створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.