Як пояснив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, ухвалення законопроєкту має важливу мету.

Важливо Е-квиток у Львові: коли в продажі з'являться транспортні картки й скільки вони коштуватимуть

Цей законопроєкт дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – впровадження електронного квитка.

Положення проєкту розроблені з метою:

використання електронного квитка як правову підставу для укладення договору перевезення пасажира та багажу,

створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

Як українські міста переходять на е-квиток

Українські міста поступово відмовляються від розрахунку паперовими грошима в громадському транспорті, впроваджуючи електронний квиток.

14 липня 2021 року у Києві остаточно запрацювала система електронного квитка. У місті повністю відмовились від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, а повністю міський транспорт перейшов на електронну систему з 14 липня.

остаточно запрацювала система електронного квитка. У місті повністю відмовились від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, а повністю міський транспорт перейшов на електронну систему з 14 липня. У вересні у Харкові почали видавати "Карти харків'янина". Першими їх отримали працівники однієї з лікарень міста, а згодом вже їх отримуватимуть всі охочі.

почали видавати "Карти харків'янина". Першими їх отримали працівники однієї з лікарень міста, а згодом вже їх отримуватимуть всі охочі. В одеському електротранспорті також запрацювала система електронних проїзних. Оновлення громадського транспорту міста сталося ще 1 листопада 2021 року.

електротранспорті також запрацювала система електронних проїзних. Оновлення громадського транспорту міста сталося ще 1 листопада 2021 року. У громадському транспорті Львова 13 січня 2022 року розпочався перший етап впровадження е-квитка. Наразі валідаторами можуть користуватися лише пільговики, які вже отримали свої "ЛеоКарт". Однак зовсім скоро транспортні картки стануть необхідними усім містянам.

Повний текст публікації Тараса Мельничука:

Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу урядовий Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті, №5705.

Ухвалення законопроєкту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі - впровадження електронного квитка.

Положення проєкту розроблені з метою: