Местные телеграмм-каналы пишут, что в скорую позвонила мать нападавшего. Она сообщила, что у него сильный приступ, в частности "изо рта идет пена".

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Мужчина напал на медиков

Врач и двое фельдширов, прибывшие по адресу, пытались помочь, но мужчина встретил их с оружием в руках.

Один из медработников смог оттолкнуть больного и этого хватило, чтобы сбежать вниз.

Догоняя врачей, киевлянин выбежал на улицу, где нашел камень, которым разбил стекло в карете скорой помощи.

В Киеве неадекватный мужчина напал на медиков / Фото телеграм-канала "Киев Оперативный"

Полиция задержала нападавшего

Полиция прибыла на место инцидента через 20 минут, за это время нападавшему удалось скрыться.

Он вернулся домой позже, будто и ничего не было – его задержали.

Кроме этого, в социальных сетях утверждают, что мужчина регулярно употребляет алкоголь.



Неадекватный мужчина напал на бригаду скорой в Киеве / Фото телеграмм-канала "Киев Оперативный"