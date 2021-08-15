Місцеві телеграм-канали пишуть, що у швидку зателефонувала мати нападника. Вона повідомила, що у нього сильний напад, зокрема "з рота йде піна".

Читайте також Поранений львів'янин напав на медиків швидкої та намагався вистрибнути з вікна

Чоловік напав на медиків

Лікар і двоє фельдширів, які прибули за адресою, намагалися допомогти, але чоловік зустріч їх зі зброєю у руках.

Один з медпрацівників зміг відштовхнути хворого і цього вистарчило, щоб втекти донизу.

Наздоганяючи лікарів, киянин вибіг на вулицю, де знайшов каміння, яким розбив скло у кареті швидкої допомоги.



У Києві неадекватний чоловік напав на медиків / Фото телеграм-каналу "Київ Оперативний"

Поліція затримала нападника

Поліція прибула на місце інциденту через 20 хвилин, за цей час нападнику вдалося втекти.

Він повернувся додому пізніше, ніби й нічого не було – його затримали.

Окрім цього, у соціальних мережах стверджують, що чоловік регулярно вживає алкоголь.



Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої у Києві / Фото телеграм-каналу "Київ Оперативний"