Місцеві телеграм-канали пишуть, що у швидку зателефонувала мати нападника. Вона повідомила, що у нього сильний напад, зокрема "з рота йде піна".
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Чоловік напав на медиків
Лікар і двоє фельдширів, які прибули за адресою, намагалися допомогти, але чоловік зустріч їх зі зброєю у руках.
- Один з медпрацівників зміг відштовхнути хворого і цього вистарчило, щоб втекти донизу.
Наздоганяючи лікарів, киянин вибіг на вулицю, де знайшов каміння, яким розбив скло у кареті швидкої допомоги.
У Києві неадекватний чоловік напав на медиків / Фото телеграм-каналу "Київ Оперативний"
Поліція затримала нападника
Поліція прибула на місце інциденту через 20 хвилин, за цей час нападнику вдалося втекти.
- Він повернувся додому пізніше, ніби й нічого не було – його затримали.
Окрім цього, у соціальних мережах стверджують, що чоловік регулярно вживає алкоголь.
Неадекватний чоловік напав на бригаду швидкої у Києві / Фото телеграм-каналу "Київ Оперативний"