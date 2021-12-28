Организаторы работы катка говорят, что всех посетителей в первый день нового года ожидает яркая шоу-программа. Официальное открытие катка состоится в 10:00.

Смотрите также На новогодние праздники – в Киев: лучшие праздничные шоу для взрослых и детей

Работники локации говорят, что каток вполне подойдет не только для веселых развлечений киевлян, но и для романтических свиданий.

Стоимость посещения крупнейшего в Украине катка

Будет работать каток в Киеве на улице Глушкова, 9, неподалеку от станции метро "Ипподром".

Организаторы обещают, что на их локации будет удобно всем – и влюбленным парочкам, и семьям с детьми, и друзьям.

В локации также можно будет сделать замечательные фотографии.

Согласно официальным данным, Ледовый стадион с катком будет открыт для клиентов с 11:00 до 19:00 по будням, а также с 9:00 до 21:00 на выходных. При этом кассы в субботу и воскресенье будут работать с 11:00 до 20:00. Оставаться на льду можно не дольше 2 часов с момента входа.

Стоимость прохода на каток – 50 гривен. Сколько будет стоить прокат коньков, пока неизвестно.

Какие катки работают в Киеве в новогодние праздники

На время праздников в столице открыли несколько катков. Будут работать они по меньшей мере до Крещения. Покататься на коньках можно на новогодней локации на Подоле, на Софийской площади, а также на Русановке.