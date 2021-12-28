Організатори роботи ковзанки кажуть, що всіх відвідувачів у перший день нового року очікує яскрава шоу-програма. Офіційне відкриття ковзанки відбудеться о 10:00.

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Працівники локації кажуть, що ковзанка цілком підійде не тільки веселих розваг киян, але й для романтичних побачень.

Вартість відвідування найбільшої в Україні ковзанки

Працюватиме ковзанка у Києві на вулиці Глушкова, 9, неподалік від станції метро "Іподром".

Організатори обіцяють, що на їх локації буде зручно всім – і закоханим парочкам, і сім'ям з дітьми, і друзям.

У локації також можна буде зробити чудові фотографії.

Згідно з офіційними даними, Льодовий стадіон з ковзанкою буде відкритим для клієнтів з 11:00 до 19:00 по буднях, а також з 9:00 до 21:00 на вихідних. При цьому каси у суботу та неділю працюватимуть з 11:00 до 20:00. Залишатись на льоду можна не довше 2 годин з моменту входу.

Вартість проходу на ковзанку – 50 гривень. Скільки коштуватиме прокат ковзанів, наразі невідомо.

Які ковзанки працюють у Києві у новорічні свята

На час свят у столиці відкрили кілька ковзанок. Працюватимуть вони щонайменше до Водохреща. Покататися на ковзанах можна на новорічній локації на Подолі, на Софійській площі, а також на Русанівці.