Информацию с ограниченным доступом злоумышленник брал из закрытых государственных баз данных. За ее раскрытие он требовал от "клиентов" немалые средства.

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Как работала схема

С неустановленными ныне приспешниками подозреваемый собирал информацию о конкретных гражданах и продавал ее.

Злоумышленники работали с базами данных правоохранительных и других госорганов, банковских организаций, операторов мобильной связи.

Свои услуги группировка предлагала через телеграм-каналы. Поиском клиентов и финансовыми вопросами занимался лично экс-правоохранитель.

Мужчине, который организовал схему, грозит до 5 лет лишения свободы / Фото Киевской городской прокуратуры

"Светит" пять лет тюрьмы

В конце концов во время расследования продажу данных двух граждан таки удалось задокументировать. Их мужчина украл с баз "Армор", "Гарт" и государственного реестра актов гражданского состояния граждан и требовал за них 16 тысяч гривен. Кроме того, злоумышленник надеялся сбыть информацию с банковской тайной за 29 тысяч гривен.

Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Кроме того, правоохранители ищут его сообщников. За несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом по предварительному сговору с группой лиц мужчине грозит заключение от 2 до 5 лет.