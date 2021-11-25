Інформацію із обмеженим доступом зловмисник брав із закритих державних баз даних. За її розкриття він вимагав від "клієнтів" чималі кошти.

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Як працювала схема

Із невстановленими нині поплічниками підозрюваний збирав інформацію про конкретних громадян та продавав її.

Зловмисники працювали з базами даних правоохоронних та інших держорганів, банківських організацій, операторів мобільного зв'язку.

Свої послуги угруповання пропонувало через телеграм-канали. Пошуком клієнтів та фінансовими питаннями займався особисто експравоохоронець



Чоловіку, який орагізував схему, загрожує до 5 років позбавлення волі / Фото Київської міської прокуратури

"Світить" п'ять років в'язниці

Зрештою під час розслідування продаж даних двох громадян таки вдалося задокументувати. Їх чоловік поцупив з баз "Армор", "Гарт" та Державного реєстру актів цивільного стану громадян і вимагав за них 16 тисяч гривень. Крім того, зловмисник сподівався збути інформацію з банківською таємницею за 29 тисяч гривень.

Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід. Крім того, правоохоронці шукають його спільників. За несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом за попередньою змовою з групою осіб чоловіку загрожує ув'язнення від 2 до 5 років.