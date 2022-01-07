В Киеве сообщили о заминировании вокзала и 10 ТРЦ

Киевские правоохранители 7 января получили сообщение о минировании 10 ТРЦ и вокзала. Сейчас они ищут там взрывчатку.

Сообщение о заминировании поступило в колл-центр СБУ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киева.

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В Киеве заминировали 10 ТРЦ и вокзал

Столичные правоохранители проверяют информацию о минировании 10 торгово-развлекательных центров.

Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют,

– рассказали в полиции.

Правоохранители не сообщили, какие именно ТРЦ заминировали. Однако в соцсетях сообщали об эвакуации посетителей и работников из ТЦ "Район".

Коротко о последних "заминированиях" в Киеве

В среду, 5 января, анонимы сообщили о минировании торгово-развлекательных центров "Район" и Retroville. Из помещений эвакуировали всех посетителей и сотрудников, однако информация оказалась ложной.

Столичные правоохранители 4 января задержали мужчину, который солгал, что заминировал здание КГГА. Псевдоминером оказался 45-летний киевлянин.

Правоохранителям 28 декабря сообщили о заминировании ТРЦ "Блокбастер". К счастью, взрывчатки там не нашли.

Киевская полиция получила сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на Днепровской Набережной. Правоохранители эвакуировали около тысячи человек.

В столице 16 декабря сообщили о минировании жилого дома на улице Елены Пчилки, 5. Информация о минировании оказалась ложной.