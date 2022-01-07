В Киеве сообщили о заминировании вокзала и 10 ТРЦ
Источник:"РБК-Украина"
Киевские правоохранители 7 января получили сообщение о минировании 10 ТРЦ и вокзала. Сейчас они ищут там взрывчатку.
Сообщение о заминировании поступило в колл-центр СБУ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киева.
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В Киеве заминировали 10 ТРЦ и вокзал
Столичные правоохранители проверяют информацию о минировании 10 торгово-развлекательных центров.
Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют,
– рассказали в полиции.
Правоохранители не сообщили, какие именно ТРЦ заминировали. Однако в соцсетях сообщали об эвакуации посетителей и работников из ТЦ "Район".Заметьте! В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.
Коротко о последних "заминированиях" в Киеве
- В среду, 5 января, анонимы сообщили о минировании торгово-развлекательных центров "Район" и Retroville. Из помещений эвакуировали всех посетителей и сотрудников, однако информация оказалась ложной.
- Столичные правоохранители 4 января задержали мужчину, который солгал, что заминировал здание КГГА. Псевдоминером оказался 45-летний киевлянин.
- Правоохранителям 28 декабря сообщили о заминировании ТРЦ "Блокбастер". К счастью, взрывчатки там не нашли.
- Киевская полиция получила сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на Днепровской Набережной. Правоохранители эвакуировали около тысячи человек.
- В столице 16 декабря сообщили о минировании жилого дома на улице Елены Пчилки, 5. Информация о минировании оказалась ложной.