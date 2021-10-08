По предварительным данным, импровизированный дом из гипсокартона, который служил женщине, мужчине и ребенку домом, случайно нашли прохожие. Кто именно построил жилье с гипсокартонных листов в лесу на территории ВДНХ, неизвестно.

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Как только свидетели услышали, что в "здании" находится ребенок, они сразу обратились в полицию.

В холоде, без воды и света

Проверить сообщение правоохранители прибыли вместе с сотрудниками соцслужбы.

Увидев условия, в которых живут взрослые и ребенок, чиновники забрали у родителей младенца. Мать и отец при этом обещали как можно скорее исправиться.

8 октября представители профильной службы снова пришли к "дому" с проверкой.

Как оказалось, мать ребенка живет с отцом в гражданском браке. Женщина и мужчина якобы приехали в Киев вместе с малышом, но вместо того, чтобы снять квартиру, они решили сэкономить на жилье.

Условия же, в которых родители воспитывали ребенка, впечатляют. В здании полностью дырявые стены, которые не способны защитить жителей от холода. Само собой, "дом" не подключен ни к водо-, ни к электроснабжению.

Смотрите видео из "дома" из гипсокартона, где жила семья с ребенком: