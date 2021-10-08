За попередніми даними, імпровізований будинок з гіпсокартону, який служив жінці, чоловіку та дитині домом, випадково знайшли перехожі. Хто саме спорудив житло з гіпсокартонових листів у лісі на території ВДНГ, невідомо.

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Як тільки свідки почули, що в "будівлі" перебуває дитина, вони одразу звернулися до поліції.

У холоді, без води та світла

Перевірити повідомлення правоохоронці прибули разом зі співробітниками соцслужби.

Побачивши умови, в яких мешкають дорослі та дитина, посадовці забрали у батьків немовля. Матір та батько при цьому обіцяли якомога швидше виправитись.

8 жовтня представники профільної служби знову прийшли до "будинку" з перевіркою.

Як виявилося, матір дитини живе з її батьком у цивільному шлюбі. Жінка та чоловік нібито приїхали до Києва разом із малечею, але замість того, щоб зняти квартиру, вони вирішили зекономити на житлі.

Умови ж, в яких батьки виховували дитину, вражають. У будівлі вщент диряві стіни, які не здатні захистити мешканців від холоду. Само собою, "будинок" не підключений ані до водо-, ані до електропостачання.

Дивіться відео з "будинку" з гіпсокартону, де жила сім'я з дитиною: