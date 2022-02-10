Как отметили специалисты, превышение предельно допустимых концентраций будет сохраняться в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют прогнозы погоды Украинского гидрометцентра.

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Метеорологи утверждают, что погодные условия не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в нижних слоях атмосферы.

Где в Киеве опасно дышать

С 31 января по 5 февраля специалисты отобрали и проанализировали 1200 проб воздуха в 14 постах обсерватории.

На Бессарабской площади обнаружили в 1 – 1,2 раза большую от нормы концентрацию пыли.

В 3,9-4 раза превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота на улицах Семена Скляренко и Каунасской, а также на площади Победы. В 3,4 – 3,6 раза больше этого вещества на Бессарабской и Демеевской площадях, улицах Инженера Бородина, Александра Довженко, Попудренко и Оболонском проспекте. На всех остальных постах увеличенную концентрацию диоксида азота зафиксировали в 2,7-2,8 раза за исключением проспекта Науки.

В 2,4-2,6 раза больше нашли формальдегида на Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской, Академика Стражеско и бульваре Леси Украинки. В других районах города примеси формальдегида увеличены в 1,2 – 2,3 раза.

Кроме того, в обсерватории отметили, что по сравнению с предыдущей неделей несколько повысился уровень загрязнения формальдегидом. Содержание других загрязняющих веществ в воздухе остались на том же уровне, что и за период наблюдений.

Что делать киевлянам из-за загрязненного воздуха / инфографика 24 канала

Привычное явление для Киева

Загрязнение воздуха на улицах столицы происходит фактически ежедневно, когда воздух прогревается до отметки +3 – +7 градусов. По словам специалистов, потепление или похолодание до таких отметок термометров вызывает образование задерживающих слоев атмосферы, которые не позволяют перемешиваться приземном слоя воздуха с высшими.