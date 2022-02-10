Як зазначили фахівці, перевищення гранично допустимих концентрацій зберігатиметься найближчими днями. Про це свідчать прогнози погоди Українського гідрометцентру.

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Метеорологи стверджують, що погодні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у нижніх шарах атмосфери.

Де у Києві небезпечно дихати

З 31 січня по 5 лютого спеціалісти відібрали та проаналізували 1200 проб повітря у 14 постах обсерваторії.

На Бессарабській площі виявили в 1 – 1,2 рази більшу від норми концентрацію пилу.

У 3,9 – 4 рази перевищена гранично допустима концентрація діоксиду азоту на вулицях Семена Скляренка та Каунаській, а також на площі Перемоги. У 3,4 – 3,6 раза більше цієї речовини на Бессарабській та Деміївській площах, вулицях Інженера Бородіна, Олександра Довженка, Попудренка й Оболонському проспекті. На всіх інших постах збільшену концентрацію діоксиду азоту зафіксували у 2,7 – 2,8 раза за винятком проспекту Науки.

У 2,4 – 2,6 раза більше знайшли формальдегіду на Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Академіка Стражеска та бульварі Лесі Українки. В інших районах міста домішки формальдегіду збільшені у 1,2 – 2,3 раза.

Крім того, в обсерваторії зазначили, що у порівнянні з попереднім тижнем дещо підвищився рівень забруднення формальдегідом. Вміст інших забруднювальних речовин у повітрі залишилися на тому ж рівні, що й за період спостережень.

Що робити киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу

Звичне явище для Києва

Забруднення повітря на вулицях столиці стається фактично щодня, коли повітря прогрівається до відмітки +3 – +7 градусів. За словами фахівців, потепління або похолодання до таких відміток термометрів спричиняє утворення затримуючих шарів атмосфери, які не дозволяєть перемішуватися приземному шару повітря з вищими.