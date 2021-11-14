В Киеве загорелся ресторан: фото пожара
14 ноября 2021 , 20:45Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В Киеве вечером 14 ноября произошел пожар в одном из ресторанов. Пламя загорелось на крыше заведения "Гнездо" на Подоле.
Пожар произошел на крыше двухэтажного здания на Андреевском спуске.
Ранее На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар
Горело около 15 квадратных метров крыши
На место сразу направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Пожарные обнаружили, что горит кровля дома. Площадь возгорания составила около 15 метров.
Гасят пожар около 20 спасателей и 7 единиц техники. Пока информации о жертвах и пострадавших нет.
Вспыхнула кровля дома / Фото ГСЧС Украины
Ресторан расположен на Андреевском спуске / Фото ГСЧС Украины
Кратко о последних пожарах в столице:
- Лишь несколько дней назад горел ресторан на воде в Гидропарке. Пострадавших нет.
- Во время пожара в многоэтажке погиб мужчина. Загорелась квартира на Троещине.
- 10 ноября на территории гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева сгорело 2-этажное помещение СТО.