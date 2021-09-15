Об ужасном случае смерти мужчины из-за COVID-19 и нелепом отношении к своему здоровью написала глава благотворительного фонда "Cвои". Чтобы убедить родных и самого больного поехать в больницу, ей пришлось кричать.

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Впрочем, ни аргументы, ни повышение тона не помогли – инфицированный в медицинское учреждение так и не попал.

Решили быть дома

По словам Литвиновой, скорую к тяжело больному COVID-19 вызвали в 15:00 14 сентября. Медики выяснили, что у мужчины была низкая сатурация – 82, а также повышенный пульс.

Несмотря на тяжелое состояние мужчина отказался ложиться в больницу, однако ему становилось все хуже.

Вечером родственники и инфицированный решили, что ему надо кислородный концетратор. Поэтому и обратились к волонтерам.

Хотя состояние мужчины было критическим, а Литвинова объясняла, что он может умереть, в больницу он так и не попал.

Жизненные показатели мужчины были ужасными / Фото Леси Литвиновой

Они решили быть дома. Я не смогла переубедить. Но и в аппарате отказать не смогла. Попросила утром сдать анализы и срочно искать хорошего врача. Потому что лечить надо не сатурацию и не положительный тест на COVID-19. И один лишь кислород – прямой путь к могиле. Он умер под утро. Это первое, о чем я узнала, придя на работу,

– отметила волонтер.

Полный текст сообщения Леси Литвиновой в Фейсбуке:

В ночной тишине крики слышны особенно отчетливо. А за 15 минут разговора мое терпение лопнуло и я начала кричать. Слегка напугав домашних, и сильно удивив свекровь, которая считает меня человеком спокойным и терпеливым.

... Скорая приезжала в три часа дня. Сатурация была 82, пульс – сильно за сотню, температура чуть выше 36. От госпитализации отказался. Характер. Не хочет и все. К вечеру стало хуже. Ближе к ночи решили подышать кислородом. Не в больницу лечь. Нет. Попросить концентратор.

Я долго и занудно объясняла, что сейчас происходит с организмом. И почему нужно в больницу срочно. И что это Киев, не Зажо*инск. Мест полно. Даже в модной Александровской. Пожалуйста, вызовите скорую. Он может умереть дома. Пожалуйста...

Они решили быть дома. Я не смогла переубедить. Но и в аппарате отказать не смогла. Попросила утром сдать анализы и срочно искать хорошего врача. Потому что лечить надо не сатурацию и не положительный тест на ковид. И один лишь кислород – прямой путь к могиле.

- Вы простите, я кричу от бессилия. И аппарат дала от бессилия, потому что идиотам так же страшно задыхаться, как и умным, – оправдывалась я перед свекровью, которая не могла от меня оторвать глаз весь разговор... Он умер под утро. Это первое, о чем я узнала, придя на работу.