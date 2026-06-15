Об этом предстоятель Православной церкви Украины написал на своей странице в X.

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Как отреагировал митрополит на российскую атаку по Киево-Печерской лавре?

В своем обращении он сообщил, что в результате обстрела загорелась крыша одной из важнейших христианских святынь мира – Успенского собора Печерской лавры в Киеве.

Просим о молитве за спасение святыни от уничтожения,

– обратился митрополит Епифаний к верующим.

Предстоятель ПЦУ назвал атаку России очередным преступлением против человечности, исторического наследия и христианских ценностей. Он также поднял вопрос о необходимости более решительных действий международного сообщества для прекращения российского террора.

Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что нужно действовать решительно, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился?

– подчеркнул митрополит.

В конце своего обращения Епифаний призвал к молитве за Украину и сохранение святыни: "Пресвятая Богородице, останови Ирода!".

Напомним, 15 июня, около 2:00, мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщили о пожаре на территории Киево-Печерской лавры после российской атаки. По словам Ткаченко, Успенский собор получил значительные повреждения в результате прямого попадания.

Благодаря оперативной работе спасателей ГСЧС и братии монастыря пожар удалось локализовать, а также начать эвакуацию культурных и религиозных ценностей.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на повреждение Киево-Печерской лавры в результате российской атаки. Он заявил, что Украина инициирует международные механизмы реагирования и ожидает решительных действий от мирового сообщества