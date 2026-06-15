Про це предстоятель Православної церкви України написав на своїй сторінці в X.

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Як відреагував митрополит на російську атаку по Києво-Печерській лаврі?

У своєму зверненні він повідомив, що внаслідок обстрілу загорівся дах однієї з найважливіших християнських святинь світу – Успенського собору Печерської лаври у Києві.

Просимо про молитву за врятування святині від знищення,

– звернувся митрополит Епіфаній до вірян.

Предстоятель ПЦУ назвав атаку Росії черговим злочином проти людяності, історичної спадщини та християнських цінностей. Він також поставив питання щодо необхідності більш рішучих дій міжнародної спільноти для припинення російського терору.

Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?

– наголосив митрополит.

Наприкінці свого звернення Епіфаній закликав до молитви за Україну та збереження святині: "Пресвятая Богородице, зупини ірода!".

Нагадаємо, 15 червня, близько 2:00, мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомили про пожежу на території Києво-Печерської лаври після російської атаки. За словами Ткаченка, Успенський собор зазнав значних пошкоджень через пряме влучання.

Завдяки оперативній роботі рятувальників ДСНС та братії монастиря пожежу вдалося локалізувати, а також розпочати евакуацію культурних і релігійних цінностей.

Крім того, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки. Він заявив, що Україна ініціює міжнародні механізми реагування та очікує рішучих дій від світової спільноти