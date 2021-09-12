На Киевщине грузовик влетел в локомотив на железнодорожном переезде
12 сентября 2021 , 19:15Читати новину українською
Источник:полиция Киевщины
В Киевской области 12 сентября грузовик DAF столкнулся с локомотивом на железнодорожной станции. К счастью, люди не пострадали.
ДТП произошло около 14:00 на подъездной железнодорожной колее к поселку Калиновка, что на Фастовщине.
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Какие последствия ДТП
Пострадавших не было. Однако у грузовика поврежден топливный бак. На месте происшествия работают правоохранители Фастовского районного управления полиции.
Почему произошло ДТП
Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд. Однако информацию уточняют.
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