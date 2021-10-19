По словам чиновника, ситуация с вакцинацией среди педагогов значительно улучшилась за достаточно короткий срок. Учителя якобы поторопились с прививкой после решения Кабмина об обязательной вакцинации.

Смотрите также Почти все умерли от COVID-19: у киевского крематория – огромные очереди из похоронных автобусов

Володин также призвал немедленно иммунизировать тех, кто до сих пор этого не сделал.

Детские сады также не будут закрывать

Как утверждает глава Киевской ОГА, по состоянию на 19 сентября в регионе вакцинировались:

100% работников профтехзаведений;

95,6% сотрудников школ;

82% воспитателей в детских садах.

Спасибо всем, кто уже позаботился о своем здоровье. А тех, кто еще не успел, призываю иммунизироваться как можно скорее. В Киевской области пока удерживаем стабильную ситуацию, но уже пять областей попали в красную зону,

– отметил Володин.

Согласно официальным данным, за 18 октября в Киевской области диагностировали COVID-19 у 565 жителей региона. От болезни умерли 19 пациентов. Преодолели инфекцию 222 человека.