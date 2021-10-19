За словами посадовця, ситуація з вакцинацією серед педагогів значно покращилася за достатньо короткий термін. Вчителі нібито поквапилися зі щепленням після рішення Кабміну про обов'язкову вакцинацію.

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Володін також закликав негайно імунізуватись тих, хто досі цього не зробив.

Дитячі садочки також не закриватимуть

Як стверджує очільник Київської ОДА, станом на 19 вересня у регіоні вакцинувалися:

100% працівників профтехзакладів;

95,6% співробітників шкіл;

82% вихователів у дитячих садочках.



Дякую всім, хто вже потурбувався про своє здоров’я. А тих, хто ще не встиг, закликаю імунізуватись як можна швидше. На Київщині поки що утримуємо стабільну ситуацію, але вже п’ятеро областей потрапили до червоної зони,

– зазначив Володін.

Згідно з офіційними даними, за 18 жовтня на Київщині діагностували COVID-19 у 565 жителів регіону. Від хвороби померли 19 пацієнтів. Подолали інфекцію 222 особи.