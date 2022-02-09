Другую собаку неравнодушные граждане отвезли в ветеринарную клинику. На место происшествия зоозащитники вызвали полицейских.

Смотрите также Живодер застрелил собаку в Харькове на территории частного дома

Следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Живодеры могли попасть на камеру

Сообщение о жуткой находке, которую осуществила киевлянка, обнародовали в Киевском эколого-культурном центре.

По словам активистов, обе собаки были чипированы и имели все прививки, поэтому никакой опасности для окружающих представлять не могли.

Один из четвероногих погиб от яда мгновенно, другой – выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Этот факт еще раз подтверждает, что Киев продолжает оставаться территорией дикости и варварства, где безнаказанно уничтожают зеленые зоны, засыпают озера, травят собак. Где по-прежнему не правят закон и добро,

– отметили активисты.

Как говорят в полиции Киева, сообщение о совершении преступления поступило правоохранителям днем 8 февраля, после чего на место происшествия выехали следователи и патрульные. Тело погибшей собаки отвезли на экспертизу.

По словам зоозащитников, в Гидропарке установлены камеры видеонаблюдения, поэтому догхантеры, вероятно, могли попасть на запись. Если полицейские смогут установить личности злоумышленников, им будет грозить до 3 лет лишения свободы.

Далеко не первый случай

Активисты и киевляне говорят, что догхантеры постоянно орудуют в разных районах Киева. Живодеры разбрасывают яд и хвастаются своими поступками в соцсетях. В Гидропарке в январе 2021 неизвестные так же убили троих собак, однако злоумышленников тогда полицейские так и не нашли.



Что предусматривает закон о защите животных / Инфографика 24 канала