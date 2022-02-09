Іншого собаку небайдужі громадяни відвезли до ветеринарної клініки. На місце події зоозахисники викликали поліцейських.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Шкуродери могли потрапити на камеру

Повідомлення про моторошну знахідку, яку здійснила киянка, оприлюднили у Київському еколого-культурному центрі.

За словами активістів, обидва собаки були чиповані та мали всі щеплення, то ж, ніякої небезпеки для оточуючих представляти не могли.

Один з чотирилапих загинув від отрути миттєво, інший – вижив, але перебуває у важкому стані.



Цей факт ще раз підтверджує, що в Києві продовжує залишатися територією дикості та варварства, де безкарно знищують зелені зони, засипають озера, труять собак. Де, як і раніше, не править закон і добро,

– зазначили активісти.

Як кажуть у поліції Києва, повідомлення про вчинення злочину надійшло до правоохоронців вдень 8 лютого, після чого на місце події виїхали слідчі та патрульні. Тіло загиблого собаки відвезли на експертизу.

За словами зоозахисників, у Гідропарку встановлені камери відеонагляду, тому доґхантери, ймовірно, могли потрапити на запис. Якщо поліцейські зможуть встановити особи зловмисників, їм загрожуватиме до 3 років позбавлення волі.

Далеко не перший випадок

Активісти та кияни кажуть, що доґхантери постійно орудують у різних районах Києва. Шкуродери розкидають отруту та хваляться своїми вчинками у соцмережах. У Гідропарку у січні 2021 невідомі так само вбили трьох собак, однак зловмисників тоді поліцейські так і не знайшли.



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