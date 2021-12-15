По словам главы столицы, мостовой переход готов почти на 90%. Впрочем, доделать последние 10% к концу 2021 года подрядчики никак не успеют.

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Кличко назвал новый срок запуска движения мостом – 2022 год.

Кризис из-за COVID-19

Глава КГГА рассказал, что запуск автомобильного движения протяженностью 10 километров откладывается на следующий год.

Случилось это из-за обусловленного коронавирусной болезнью кризиса. Темпы строительства замедлились из-за болеющих людей и локдаунов, а также из-за задержки поставок материалов.

Также Кличко напомнил, что уволил своего профильного заместителя из-за неэффективной организации работы по строительству перехода.

Мы планировали, обещали открыть автосообщение на Подольско-Воскресенском мостовом переходе в этом году. Но откроем в следующем. На темпах строительства сказался кризис, обусловленный коронавирусом, были задержки материалов из-за локдауна, люди болели,

– отметил мэр.

Кличко также напомнил, что в настоящее время работы на объекте продолжаются, а в общий проект внесли изменения, предусматривающие создание дополнительного съезда на Троещину.

Задерживают не впервые

Власти столицы уже несколько раз говорили о возможных сроках открытия движения по Подольско-Воскресенскому мосту. Впрочем, этого не случалось. Хотя работы на объекте практически не останавливались, двигались они с серьезными задержками. В офисе президента, а также в "Укравтодоре" несколько раз говорили о готовности достроить мост. Делали они это только тогда, когда работы над объектом были практически завершены.

В настоящее время мост уже объединил Левый и Правый берега Киева, однако ввести его в эксплуатацию не могут из-за отсутствия съездов.