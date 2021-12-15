За словами очільника столиці, мостовий перехід готовий майже на 90%. Втім, зробити останні 10% до кінця 2021 року підрядники ніяк не встигнуть.

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То ж, Кличко назвав новий термін запуску руху мостом – 2022 рік.

Криза через COVID-19

Голова КМДА розповів, що запуск автомобільного руху протяжністю 10 кілометрів має відкластися на наступний рік.

Трапилося це через обумовлену коронавірусною хворобою кризу. Темпи будівництва зменшилися через хвороби людей та локдауни, а також через затримки постачання матеріалів.

Також Кличко нагадав, що звільнив свого профільного заступника через неефективну організацію роботи з будівництва переходу.



Ми планували, обіцяли відкрити автоповідомлення на Подільсько-Воскресенському мостовому переході цього року. Але відкриємо наступного. На темпах будівництва позначилася криза, обумовлена ​​коронавірусом, були затримки матеріалів через локдауни, люди хворіли,

– зазначив мер.

Кличко також нагадав, що наразі роботи на об'єкті продовжуються, а до загального проєкту внесли зміни, які передбачають створення додаткового з'їзду на Троєщину.

Затримують не вперше

Влада столиці вже кілька разів казала про можливі терміни відкриття руху Подільсько-Воскресенським мостом. Втім, цього не траплялося. Хоча роботи на об'єкті фактично не зупинялися, рухалися вони з серйозними затримками. В Офісі Президента, а також в Укравтодорі кілька разів казали про готовність добудувати міст. Робили вони це лише тоді, коли роботи над об'єктом були майже завершеними.

Наразі міст вже об'єднав Лівий та Правий береги Києва, однак ввести його в експлуатацію не можуть через відсутність з'їздів.