Коммунальщики в Киеве укладывали асфальт со снегом: курьезное видео
Источник:телеграм-страница "Сторожевые Эспрессо"
В Святошинском районе работники дорожной службы заделывали ямы на дороге в снегопад. Видео очевидцев опубликовали 4 февраля.
Событие произошло на улице Литвиненко-Вольгемута. Ремонтировали дорогу 5 мужчин и спецтехника.
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В Киеве 20 декабря 2021 года мужчина на обочине стелил асфальт. Делал он это, несмотря на снегопад и таявший мокрый снег.
В Одесской области дорожники в конце декабря 2021 года в мороз и снег укладывали асфальт. Укравтодор признал, что такие действия ненадлежащие и противоречат Государственным строительным нормам.
Другие курьезные случаи с коммунальщиками
В сети 2 февраля появилось видео, как в Закарпатье работники Укрзализныци косят бурьян зимой. Они делали это по колено в снегу. Инцидент произошел в селе Пасека Мукачевского района. На улице все время продолжал идти снег.
Похожий случай 18 января произошел и во Львове. Работники Укрзализныци что-то косили в снегу. Руководитель управления экологии и природных ресурсов Львовского городского совета Александра Сладкова отметила, что железнодорожники косили молодые деревья и кусты, чтобы очистить колею. Она объяснила, что это привычные действия зимой.
Текст публикации "Сторожевых Эспрессо"
Когда идет снег, надо латать асфальт? В Киеве в Святошинском районе по улице Литвиненко-Вольгемут работники дорожной службы латали ямы в асфальте именно в снегопад? Интересно, нужно ли срочно освоить средства, или асфальт, уложенный в снегопад, лучше держится на дороге?