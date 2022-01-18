Курьезное видео было опубликовано 18 января. Событие произошло во львовском парке "Ореховая Роща".
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Чем объясняют действия железнодорожников
В комментарии изданию Тvoemisto руководитель управления экологии и природных ресурсов Львовского городского совета Александра Сладкова пояснила, что работники "Укрзализныци" косили молодые деревья и кусты. Она подчеркнула, что это абсолютно нормальная процедура.
Зимой это полезно, если это делать весной, то там уже могут быть гнезда, мышь можно повредить, а сейчас все спят, можно спокойно косить,
– отметила она.
Как проводят работы
Спикер Львовской железной дороги Андрей Везденко объяснил, что работники "Укрзализныци" проводят плановые работы. Они срезают кустарники с помощью кусторезов. Это нужно, чтобы уменьшить растительность у колеи.
Железнодорожники косят подлесок: смотрите видео
Курьезная ситуация с Укравтодором
В декабре 2021 года в Одесской области дорожники укладывали асфальт на лед на автодороге КПП "Августовское" – Тарутино – Арциз – Сарата. Это подметил инженер Укравтодора. Он выписал распоряжение прекратить работу.