Курйозне відео опублікували 18 січня. Подія трапилася у львівському парку "Горіховий Гай".

До речі Дерево впало на жінку, низка будинків знеструмлені: негода зчинила багато лиха на Львівщині

Чим пояснюють дії залізничників

У коментарі виданню Тvoemisto керівниця управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради Олександра Сладкова пояснила, що працівники "Укрзалізниці" косили молоді дерева та кущі. Вона наголосила, що це абсолютно нормальна процедура.

Взимку це корисно, бо якщо це робити навесні, то там вже можуть бути гнізда, мишу можна пошкодити, а зараз всі сплять, можна спокійно косити,

– зазначила вона.

Як проводять роботи

Речник Львівської залізниці Андрій Везденко пояснив, що працівники Укрзалізниці проводять планові роботи. Вони зрізають чагарники за допомогою кущорізів. Це потрібно, щоб зменшити рослинність біля колії.

Залізничники косять підлісок: дивіться відео

Курйозна ситуація з Укравтодором

У грудні 2021 року на Одещині дорожники вкладали асфальт на лід на автодорозі КПП "Серпневе" – Тарутино – Арциз – Сарата. Це помітив інженер Укравтодору. Він виписав розпорядження припинити роботи.